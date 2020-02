Oligarchia na kandidátke SaS? Problémom môže byť aj Halgašová

Tímlíderkou SaS pre pôdohospodárstvo a zároveň volebnou kandidátkou číslo 12. je Jarmila Halgašová. Jej životopis pritom obsahuje aj miesto vo vedení Slovenskej potravinárskej komory, v ktorom sedela aj spolu s jej viceprezidentom a veľkopodnikateľom s nápojmi Jánom Sabolom, ktorý je tiež blízky priateľ Richarda Sulíka. Bude Halgašová vykonávať prípadnú vysokú funkciu na rezorte pôdohospodárstva nestranne alebo miestami aj v prospech Sabola? Niektorí odborníci to vylúčiť nevedia a vplyv Sabola na Halgašovú vraj určite existuje.

Novou silnou tvárou strany Sloboda a Solidarita pre nadchádzajúce parlamentné voľby mal byť niekdajší riaditeľ televízie Markíza a neskôr aj RTVS Václav Mika. Ten však po verejných obvineniach z kontaktov na zbrojára a oligarchu Smeru Miroslava Výboha z kandidátky SaS odstúpil.

Podobným problémom môže čeliť aj tímlíderka liberálov pre pôdohospodárstvo a kandidátka č. 12 Jarmila Halgašová. Tú viacerí farmári a potravinári poznajú ako predĺženú ruku agrobaróna Jána Sabola. Práve o tomto veľkopodnikateľovi sa v médiách hovorilo ako o šedej eminencii SaS.

Naši ľudia

Kandidátka na poslankyňu za SaS Jarmila Halgašová na tlačovej konferencii pri predstavovaní priorít strany povedala, že „zrušíme systém našich ľudí“.

Viacerí vrcholoví predstavitelia agrosektora si však pamätajú, ako Halgašová z pozície riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska (PKS) obhajovala záujmy Jána Sabola. Išlo napríklad o problematiku liehovín či odpadov z obalov, ktoré so Sabolovým podnikaním priamo súviseli.

Vo vedení PKS Halgašová s týmto veľkopodnikateľom priamo sedela. Sabol bol totiž jej viceprezidentom. PKS je pritom s viacerými ľuďmi v agro-potravinárskom sektore vnímaná ako Sabolova lobistická bunka, ktorej členmi sú primárne jeho firmy a zahraničné potravinárske koncerny. Halgašovej klienti tak boli Sabolove spoločnosti, ako St. Nicolaus, Slovenské pramene a žriedla či Enviral.

Sedieť v spoločnosti zahraničných firiem sa tomuto veľkopodnikateľovi naozaj vyplatilo. Od americkej Coca Coly kúpila nedávno Sabolova firma Water Holding výrobný závod na minerálky v Lúke. Okrem Sabola je významným predstaviteľom PKS dlhé roky aj bývalý spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jozef Špirko.

O dobrom vzťahu medzi veľkopodnikateľmi Sabolom a Špirkom písal aj český investigatívny portál motejlek. Nie je vylúčené, že záujem Halgašovej o sektor pôdohospodárstva môže súvisieť aj s nedávnym aktivitami skupiny okolo Jána Sabola, ktorá skúpila viaceré poľnohospodárske družstvá a disponuje tisícami hektárov pôdy.

SaS ako Sulík a Sabol

O väzbách Jána Sabola na politickú stranu SaS informovali v minulosti viaceré médiá. Dokonca sa na sociálnej sieti objavila informácia, že cez poslancov tejto politickej strany vedie veľkopodnikateľ svoje obchodné vojny.

V marci 2013 časopis .týždeň písal o neprimeranom vplyve podnikateľa s liehovinami Jána Sabola na predsedu SaS Richarda Sulíka. Sulík sa nadštandardným vzťahom so Sabolom ani netajil a keď zakladal SaS požiadal ho, aby mu pripomienkoval stranícke stanovy.

Veľkopodnikateľ Sabol v tých časoch presadzoval bývalú ministerku privatizácie Máriu Machovú za šéfku Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Sabol ako štátny tajomník rezortu hospodárstva sedel spoločne s Machovou v Dzurindovej vláde, za ktorej sa privatizoval obrovský štátny majetok v sektore energetiky.

„Poznáme sa, mám s ním aj súkromný vzťah,“ povedal Sulík o Sabolovi vo februári 2012 pre denník Plus1deň. Predseda SaS nedementoval ani ich spoločnú večeru privátnym lietadlom v rakúskom Salzburgu, keď bol predsedom parlamentu. Označil ju za súkromnú, ktorú si sám platil.

O vzťahu Sulíka so Sabolom sa v roku 2012 verejne rozhovoril aj aktuálne obžalovaný kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. SaS mala podľa Kočnera dostať v roku 2010 od Sabolovho kamaráta Špirka v igelitovej taške päť miliónov korún na predvolebnú kampaň.

„Pýtal som sa Sulíka, či od jedného zo spoločníkov Penty nedostali finančný príspevok na kampaň, ktorý ale nie je uvedený na webe medzi príspevkami. Tak sa ma spýtal, odkiaľ to viem a že on od Jozefa Špirka žiadne peniaze nezobral. Je to pravda, doniesol ich pokladník strany SaS Kolárik, ktorý ich od Špirka dostal v bielej Tesco taške,“ povedal vtedy Kočner. Podľa Kočnerových slov sa Ján Sabol okrem SaS v minulosti pohyboval okolo Schusterovej strany SOP a Ruskovej ANO.

Sulík: Sabol SaS ani len nebude voliť

Predseda SaS Richard Sulík vo vyjadrení pre Denník S odmietol, že by mal Sabol vplyv na fungovanie SaS alebo že by stranu financoval. „Sabol SaS ani len nebude voliť,“ povedal Sulík s tým, že veľkopodnikateľovi sa vraj nepozdávajú niektoré návrhy strany.

Denník S vo veci objasnenia vzťahu oslovil aj Miroslava Maxona, bývalého ministra financií SR a člena Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

„Viem len toľko, že pani Halgašová bola riaditeľka potravinárskej komory a tú – ako je všeobecne známe – ovládal pán Sabol. A jediné, čo k tomu môžem povedať je, že keď bola riaditeľka komory, pristupovala k veciam profesionálne,“ povedal.

Zároveň sa nechal počuť, že v prípade jej možného angažovania na príslušnom rezorte pôdohospodárstva nie je pravdepodobné ovplyvňovanie v prospech Jána Sabola. „Každý z nejakého prostredia pochádzal, každý v minulosti v živote niečo robil a keď sa rozhodne angažovať v politike, tak vždy sa môžu objaviť takéto podozrenia, ale myslím si, že to v tomto prípade nehrozí,“ myslí si Maxon.

Vplyv tu určite je, myslí si Lapšanský

Inak situáciu vidí bývalý minister pôdohospodárstva, dlhoročný podnikateľ v agrosektore a predseda strany Doma Dobre Vladimír Chovan, ktorý ide do volieb na kandidátke ĽSNS. „My spoluprácu so stranami, za ktorými stojí oligarchia odmietame,“ odpovedal v krátkosti Chovan na otázku, ako vníma vzťah Halgašovej a Sabola.

Riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu na ministerstve pôdohospodárstva Milan Lapšanský však vplyv Sabola na Halgašovú potvrdil. „Vplyv hej, to určite,“ povedal.

Tiež nie je spokojný s jej príspevkom ku kvalite potravinárstva na Slovensku. „Ja som trošku prekvapený, čakal som, že bude aktívnejšia v boji za slovenských výrobcov a pri téme dvojitej kvality potravín ma vyslovene sklamala, pretože sa postavila na stranu nadnárodných výrobcov, presne tých, ktorí na Slovensko dodávali tovar pochybnej a nižšej kvality za výrazne vyššiu cenu, čo znamená, že slovenský spotrebiteľ bol evidentne poškodený. To je téma, o ktorej roky vieme, že existovala, a keď sme ju začali riešiť, ona sa postavila na opačný breh,“ uzavrel Lapšanský.

Halgašová pre Denník S do telefónu uviedla, že je predčasné uvažovať o tom, či by sa mohla stať novou ministerkou pôdohospodárstva alebo štátnou tajomníčkou agrorezortu. Keď však došlo na jej vzťah so Sabolom, otázky si vyžiadala zaslať emailom. Do uzávierky nám neodpovedala.

— Peter Števkov

