EXKLUZÍVNY PRIESKUM Fico by s náskokom vyhral voľby. Drucker je tesne pred bránami Národnej rady

Začínajúce sa volebné moratórium predpokladá aj zvýšený výskyt prieskumov verejnej mienky. Posledné meranie si dal agentúrou Communications and Campaigns vypracovať aj Denník S. Uskutočnil sa medzi 10. až 13. februárom na vzorke 1025 respondentov a potvrdil, že o druhú priečku sa bude pravdepodobne biť OĽaNO a ĽSNS, existenciu veľkého počtu strán v rizikovej zóne, maďarské subjekty mimo parlamentných lavíc či kontinuálny rast nenápadnej Dobrej voľby.

Na prvej priečke rebríčka už tradične figuruje Smer-SD, ktorému dôveruje 17,95 % opýtaných prenasledovaný Ľudovou stranou Naše Slovensko so ziskom 11,90 % hlasov. Kotlebovci prebrali druhé miesto práve od OĽaNO, ktoré zaznamenalo 11,12 %.

V poradí štvrtou najúspešnejšou stranou prieskumu je exprezidentova strana Za ľudí, ktorá by zinkasovala 9,27 %. Na piatom mieste figuruje PS/Spolu, ktorej prislúcha číslo 8,10 %. Parlamentné miestenky má podľa výsledkov takmer isté aj Boris Kollár so svojou Sme Rodina (6,83 %).

Bez maďarského zastúpenia

Za ňou nasleduje Slovenská národná strana, ktorú by podporilo takmer 6 % opýtaných respondentov (5,95 %) a Sloboda a Solidarita, ktorej vyjadrilo najväčšie sympatie 5,56 % ľudí. Do parlamentu by sa tesne prešmykla aj KDH Alojza Hlinu, ktorú by volilo 5,07 % občanov.

Spokojná môže byť aj Dobrá voľba, hoci sa nachádza pod hranicou zvoliteľnosti, ktorá si v posledných týždňoch polepšila a v čase merania presvedčila 4,88 % zo vzorky. Rovné štyri percentá potom patria Bugárovmu Mostu. O niečo menej má druhá maďarská strana MKO-MKS, konkrétne 3,61 %

2,24 % ľudí je rozhodnutých, že voliť pôjde, hoci ešte nevedia, ktorú stranu. Za Harabinovu Vlasť by vhodili obálku do urny takmer 2 % opýtaných (1,95 %), inú stranu by si vybralo 1,17 % a posledným nameraným subjektom bola Demokratická strana so ziskom 0,39 %.

Odliv voličov od progresívcov môže pokračovať

Zozbierané údaje pre Denník S okomentoval aj vedúci agentúry Communications and Campaigns Martin Urmanič.

Pri pohľade na získané dáta vraj môžeme jednoznačne skonštatovať, že do poslednej fázy kampane najrazantnejšie vstupuje hnutie OĽaNO, ktoré zaznamenalo prudký nárast podpory v meraniach. „Nepredpokladám, že by sa mu podarilo predbehnúť Smer,“ dodáva k Matovičovej strane.

„Dvojica strán s veľmi podobným elektorátom, čiže Za ľudí a PS/Spolu, sa držia takpovediac bok po boku. Akurát s tým rozdielom, že PS/Spolu sú koalícia a to znamená, že na vstup do parlamentu potrebujú získať nie 5, ale 7 % hlasov,“ vraví analytik s tým, že nakoľko majú progresívci v tomto prieskume iba 8,10 %, tak pri existencii konkurenčných subjektov je možné, že odliv voličov bude pokračovať.

Stále je o čo hrať

Všimol si aj nárast podpory pre Dobrú voľbu vedenú exministrom Druckerom, ktorej vzostup nakoniec môže vyústiť do toho, že si zabezpečí miestenku v novozvolenom slovenskom parlamente.

„Veľmi zaujímavým bude percento účasti vo voľbách, pretože platí, že čím viac ľudí sa volieb zúčastní, tým môžu mať niektoré strany z nášho zoznamu nižšie percento,“ hovorí Urmanič s tým, že rozhodovať tu môže mobilizácia tej-ktorej strany a voličskej skupiny.

Podľa Urmaniča tiež nesmieme zabúdať na skupinu tých ľudí, ktorí síce prejavili vôľu zúčastniť sa volieb, avšak ešte nevedia, komu nakoniec odovzdajú svoj hlas.

Hoci ide o malú skupinu, pre niektoré strany „pohybujúce sa predovšetkým medzi piatimi a siedmimi percentami, môže znamenať, aj v kombinácii so štatistickou odchýlkou a faktorom skrytého voliča, veľmi veľa,“ uzatvára analytik s tvrdením, že do volieb je ešte o čo hrať a strany by sa vraj namiesto osobných útokov a vyhraňovania sa mali sústrediť na prezentovanie svojho programu, nakoľko podľa prieskumu voličov zaujíma najviac.

— Tomáš Dugovič

