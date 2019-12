Kuffa preferoval SNS. Spojenie kresťanov s Kotlebom ho zaskočilo, hovorí jeho blízky spolupracovník

ROZHOVOR KDH by si malo dávať pozor na to, s kým sa spája, Kuffu prekvapilo spojenie s kotlebovcami, pri boji proti Istanbulskému dohovoru som nemal žiadny voľný víkend, najazdil som tisíce kilometrov a v zápase o duchovný a hodnotový charakter Slovenska som optimista. Aj to nám povedal profesionálny rybár, kresťanský aktivista a najnovšie aj kandidát do parlamentu za SNS Erik Zbiňovský.

Verejnosť vás pozná ako aktivistu Slovenského dohovoru za rodinu. Okrem toho ale o vás veľa informácií nie je. Z toho dostupného je známe, že ste profesionálny rybár, vlastníte rybárske potreby a držíte rekord v najväčšom ulovenom sumcovi.

Ako rekreačný rybár fungujem viac ako 40 rokov. Ako profesionálny viac ako 20. To bola taká moja prvotná dráha alebo kariéra, kde som už chodil po svete, písal články, točil dokumenty a objavoval nové veci. Cestovali sme za rekordmi samozrejme, čiže išli sme tam, kde boli najväčšie sumce. Do Ázie, na Balkán a inam. Hľadal som výzvy.

Vraj ste sa dostali do problémov s minulým režimom.

V podstate, 17. novembra 1989 sa udialo to, čo sa udialo. Cez víkend došli naši spolužiaci, ktorí dostali bitku na študentskom proteste v Prahe. My sme sa v pondelok o tom rozprávali ešte s jedným spolužiakom. Zvolali sme celú banícku fakultu a rozhodli sa konať. V utorok sme boli v Prahe na centrále Študentského štrajkového výboru. Vrátili sme sa potom do Košíc, kde som študoval, zvolali sme našu fakultu a dali sme vyjadrenie, ktoré zaznelo vtedy od britskej premiérky Margaréty Thatcherovej. Povedala, že ak ešte jeden študent bude napadnutý, tak budú zverejnené kontá všetkých komunistických funkcionárov v zahraničí. Na to zasadlo kolégium rektora a bol podaný návrh, aby na nás bolo podané trestné oznámenie za vlastizradu. To vtedy znamenalo 25 rokov alebo trest smrti.

Mali ste ale problémy aj s Vladimírom Mečiarom.

Keď som bol predseda študentského parlamentu Slovenska, došiel za mnou redaktor vtedajšej hlavnej spravodajskej relácie STV a dal mi otázku: „Čo hovoria študenti na to, že chcú odvolať premiéra Mečiara?“ Ja som povedal, že za študentov nemôžem hovoriť, ale za predsedníctvo môžem povedať, že takého premiéra, ako je pán Mečiar, v tomto čase Slovensko nepotrebuje.

Takže ste sa nebáli štátnej moci.

Samozrejme, keď idete za pravdou, tak nie je čo riešiť.

Ako sa z profesionálneho rybára stane aktivista za rodinu?

Začal som robiť prednášky a semináre na mariánsku tému a takmer 10 rokov pomáham ľuďom, ktorí majú problémy v duchovnej oblasti. Spolupracujem s exorcistami. Čiže v tejto téme som sa dostal dosť ďaleko na to, aby som vedel, že potrebujeme robiť nejaké hodnotové veci. Jedno s druhým súvisí a vidím podstatne viac, ako vidí bežný človek, ktorý sa k týmto témam nedostane.

Kedy ste sa začali angažovať v rámci Slovenského dohovoru za rodinu?

Pamätám si to celkom dobre. Došiel za mnou pán farár Marián Kuffa a povedal mi, že je tu takýto problém. Vypočul si rozhovor s pánom Chromíkom, kde rozprával o Istanbulskom dohovore, a poprosil ma, či by sme nezačali robiť nejaké aktivity, lebo to vidí ako vážne ohrozenie rodiny a Slovenska. Tak či by sme to nezorganizovali a nezačali v tejto oblasti niečo robiť. V oktobri 2017 sme odcestovali spolu do Fatimy, zasvätili sme sa a vrátili späť na Slovensko, už do duchovného boja.

Ste spokojný s výsledkami vašej práce?

Tak ideálne by bolo, keby ID bol už tam, kde si prajeme, čiže vypovedaný, ale určite nie som skeptický. Čiastkové úspechy sme dosiahli a stálo to za to, aj keď ma to stálo tri roky života. Nemal som žiadny voľný víkend a najazdil som tisíce kilometrov po Slovensku. Na druhej strane je to pozitívne, lebo som mal možnosť spoznať stovky kňazov, desiatky dekanov, biskupov. Mal som možnosť spraviť si určitý prehľad o cirkvi na Slovensku.

Čo hovoríte na uznesenie vlády o odmietnutí ID?

Dnes som sa dostal k ďalším informáciám, ktoré posúvajú môj pohľad na vec, ale v podstate ten tlak bol z našej strany jednoznačný. Za nami je takmer 100-tisíc podpisov za odmietnutie ID. Každý piatok sa na viac ako 70 miestach modlí, adoruje alebo pochoduje asi 5-tisíc ľudí. Ja verím v modlitbu ruženca, modlím sa každý deň a vidím, že sila modlitby je reálna. Určite tie úspechy, ktoré sme dosiahli, nepripisujem našim fyzickým aktivitám, ale je to duchovný boj, a ten sa s ružencom vyhrať dá. Toto je realita, ktorá tu momentálne je. Žiadna modlitba nepadne nevypočutá na zem a toto je výsledok, lebo si uvedomujeme, kto je náš protivník, akými prostriedkami disponuje, koľko ľudí má vyškolených na to, aby túto agendu tlačili.

My sme prakticky s pár ľuďmi a bez prostriedkov dokázali, že sa ID vníma ako téma pre verejnosť. Pred tromi rokmi nikto netušil čo je gender, ID, dnes sú to témy, ktoré znejú v reláciách publicistických či spravodajských, čiže sme radi, že sme to dostali do povedomia. Ja sa teším z toho, že dnes už tí ultraliberáli nedokážu ľudí opiť rožkom, a povedať im, že toto je nejaký dokument, ktorý chce chrániť ženy.

Pani prezidentka sa netají svojím liberálnym zmýšľaním, očakávate, že pošle notifikáciu Rade Európy?

My sme ju v prvom rade vyzvali, aby to urobila. Pani prezidentka má napriek svojim názorom ústavnú funkciu, ktorá má zohľadňovať všetkých voličov, nielen tých, ktorí ju volili. Pevne verím, že to spraví čím skôr. Že nebude toľko otáľať ako vláda, napriek tomu, že tam nie je termín, ku ktorému by mala oznámiť, že Slovensko ID neratifikuje.

Aké budú ďalšie kroky?

Určite budeme teraz sledovať, čo bude robiť pani prezidentka a my v podstate pokračujeme ďalej v našich aktivitách. Každý týždeň sme niekde inde, Slovenský dohovor za rodinu je aktivita, ktorú sme konzultovali s KBS a dostali sme na to požehnanie. Robíme to nenásilným spôsobom, netlačíme sa niekde, ideme tam, kam nás volajú. Kňaz musí byť stotožnený s tou myšlienkou.

Ako ste financovaní, len od ľudí, alebo z členských príspevkov, poprípade nejaký ten podnikateľ pomôže?

Veľa je z dobrovoľných príspevkov. Nejaký príjem je z darov za DVD a CD s prednáškami. Nechávame to na dobrotu ľudí a ich ochotu. Vždy sa nájde niekto, kto pomôže nezištne, materiálne či finančne.

Boli by sme radi, keby sa našli kresťanskí podnikatelia, ktorí pomôžu, ale my máme taký systém financovania, že v rámci našich akcií ponúkame DVD a CD s prednáškami o Istanbulskom dohovore. Z dobrovoľných príspevkov financujeme všetky náklady a aj výrobu ďalších nosičov.

Ako ste sa teda ocitli na kandidátke SNS?

Som na kandidátke SNS ako nečlen strany, čiže nezávislý kandidát. Pre mňa to bola podmienka, lebo som nikdy nebol v žiadnej strane. Predseda strany s tým nemal problém. Druhá moja podmienka bola, že sa budem venovať hodnotovým témam a budem v nich mať voľnú ruku. Táto ponuka bola pre mňa prijateľná, keďže vnímam, že Slovensko stojí na rázcestí. Buď tu vyhrá zdravý rozum a udržíme tu naše hodnoty, alebo sa vydáme cestou spoločenskej dekadencie a nihilizmu.

Marián Kuffa, Erik Zbiňovský a Andrej Danko. Archív: Erik Zbiňovský

Takže medzi vami a SNS je hodnotová zhoda.

Samozrejme, zhoda je a podstata je tá, že hodnotové otázky môžem prinášať do SNS. Sú otvorení tomu, že tam budem prezentovať kresťanský pohľad na svet. Strana má tri piliere – národný, kresťanský a sociálny. My posilňujeme ten kresťanský a sociálny pilier.

Iné strany vás neoslovili?

Nie, ja som aj veľmi rozmýšľal, či sa mám pridať alebo nie. Robili sme také čiastkové testy, akým spôsobom sa SNS postaví k hodnotovým veciam. S pánom Dankom sme sa bavili, že je potrebné ešte pred voľbami vyriešiť nejakým spôsobom potratový zákon a Istanbulský dohovor. A keďže bol ochotný tieto témy otvoriť, videli sme, že táto ochota tam je, sú tam reálne skutky a činy napriek tomu, že im to prinieslo aj negatívnu odozvu. Pre SNS bolo neprijatie Istanbulskeho dohovoru jednou z podmienok pri vstupe do koalície. V tomto boli vždy konzistentní.

Ste blízky otcovi Mariánovi Kuffovi, častokrát sa hovorí, že má vplyv na KDŽP. Ako hodnotíte spojenectvo KDŽP s Mariánom Kotlebom?

Niektorí ľudia sa u nich rozhodli ako sa rozhodli, mne je ľúto, že tam prevládla nejaká osobná ambícia nad hodnotovou myšlienkou.

Vedel otec Kuffa o tomto pláne?

Nie. Nevedel.

Bol spokojný, že sa KDŽP sa spojilo s Kotlebom?

On do poslednej chvíle veril, že sa spoja so SNS. Podpísali s nimi memorandum. Zo spojenia s ĽSNS bol prekvapený.

Aký je teda jeho vzťah ku KDŽP?

Pointa pri zakladaní KDŽP bola tá, že nejde o stranu, ale ide o hodnoty. Ktokoľvek povie o otcovi Marošovi Kuffovi, že má nejakým spôsobom ambíciu riešiť alebo riadiť nejakú stranu, tak netuší vôbec, ako farár Kuffa rozmýšľa. Akýkoľvek skutok vždy hodnotí z pohľadu hodnotového a z pohľadu katolíckej cirkvi. Či to spraví ten či onen, to on nerozlišuje. Bodaj by sa viacerí ľudia pozerali na svet podobne.

Biskupi vydali vyhlásenie, v ktorom kritizovali politické aktivity otca Kuffu. Čo si o tom myslíte?

To vyjadrenie biskupov nie je štandardné. V prípade, že by ho chceli biskupi nejakým spôsobom pokarhať, mali povedať, čo spravil a kedy spravil, aká náprava tam má byť. Otec Kuffa povedal, že vždy bude rešpektovať všetkých biskupov v ich diecézach a svojho na celom svete. Toto prehlásil niekoľkokrát. Zase na druhej strane, ak spravil niečo zlé, tak je nutné, aby to bolo konkrétne menované a aby sa mal k čomu vyjadriť. Doteraz sa však nemá k čomu vyjadriť, lebo oficiálny výstup k tomu nezaznel.

Marián Kuffa a Erik Zbiňovský na rybačke. Archív: Erik Zbiňovský

Citlivo sa vníma aj pakt KDH s progresívcami. Ako to vidíte vy?

Určite nie pozitívne. Tam by sa ľudia mali zamyslieť nad tým, kto je ten, s kým sa spájam. Ak je to človek, ktorý otvorene hovorí veci, ktoré nie sú v súlade s učením rímskokatolíckej cirkvi, tak minimálne je to na zamyslenie, že sa nad takým spojením premýšľa.

Povedali ste, že spolupracujete s exorcistami. Videli ste človeka posadnutého diablom?

Áno, videl. Viacerých. Pomáham tým ľuďom ako laik. My skôr informujeme ľudí, ktorí sa dostali do tejto situácie, ako sa majú zachovať, kde majú hľadať pomoc. Robíme semináre s otcom Jozefom Marettom, ktorý 13 rokov pôsobil ako exorcista. Využívame jeho skúsenosti a 8 rokov robíme kurzy Zbav nás Zlého. A práve tam, na tie kurzy, chodia ľudia, ktorí buď majú problémy alebo ktorí sa stretávajú s takýmito vecami.

Boli ste aj pri vyháňaní diabla?

Aj krst je v podstate exorcizmom, ale ak myslite obrad veľkého exorcizmu, tak ten je najvážnejšou formou exorcizmu a väčšinou sú tam prítomní len tí, ktorí majú pomôcť alebo asistovať. Ja som sa na takom exorcizme nezúčastnil. Ale pri modlitbách oslobodenia a teritoriálnom exorcizme áno.

Ako prebiehajú tie modlitby.

Posadnutosť neznamená, že je ten človek zatratený, alebo že nemôže skončiť v nebi. Vnímam to tak, že to môže mať až pozitívny dopad na okolie. Častokrát som zažil situácie, keď z neveriacich ľudí, ktorí sa tomu smiali, sa po skúsenosti s posadnutím stali hlboko veriaci ľudia. Na seminároch sa otec Maretta modlí nad každým účastníkom. Vyriešiť problém duchovného zaťaženia je však niekedy dlhodobý proces. Dnes sa v tejto oblasti v cirkvi začalo pracovať. Známym miestom oslobodzovania je dnes napríklad Klokočov.

K tomu, aby vôbec došlo k tomu exorcizmu, musí byť povolenie psychológa?

Exorcisti väčšinou spolupracujú s lekármi, s kresťanskými psychológmi a psychiatrami. Vždy by tam mal byť taký postup, že ten človek musí najprv absolvovať vyšetrenie u psychológa a psychiatra a až tak môže prísť za exorcistom.

V tejto oblasti vidíte nejaký trend na Slovensku?

Žiaľ áno. Exponencionálne to stúpa. My sme mali tú výhodu, že páter Vella, školiteľ o. Marettu už dopredu upozorňoval, že sa to deje. Rodová ideológia bola na Západe už pred desiatimi rokmi a hovoril nám, že si na to treba dať pozor a pripraviť sa na to. Exorcisti boli v tom zmysle oveľa lepšie pripravovaní. Dnes už kňazi, ktorí aj majú snahu riešiť tieto veci, nestíhajú sledovať prístupové cesty diabla, lebo je ich toľko, že by nemohli robiť to, čo majú robiť ako kňazi.

Nedávno katolícka cirkev v USA vyhlásila, že robí zvýšený nábor exorcistov. Tvrdia, že majú toľko prípadov, že nestíhajú. Je to zaujímavé, lebo počet týchto prípadov narastá pri klesajúcej religiozite v USA aj na Slovensku. Pokiaľ by bolo pravdou to, že pri exorcizme ide len o povery a predsudky, mali by sme vidieť opačný trend, nie?

My, keď sme začínali na Slovensku, tak určitý čas bol jediným exorcistom otec Jozef Maretta, dnes ich je už viac ako 10. On pracoval tak, že ráno v pondelok o siedmej začal a skončil večer o ôsmej. A keď sme potrebovali riešiť nejaký akútny prípad, že nebola možnosť odkladu, tak neobedoval a prijal ho. Biskupi na Slovensku veľmi nereagovali na tento problém, tak sa udialo to, že bol napísaný list KBS. Opäť nebola taká promptná reakcia, tak jeho diecézny biskup mu zakázal prijímať členov rímskokatolíckej cirkvi, keďže on je gréckokatolík. A na základe akútnosti problému sa začali menovať exorcisti.

V duchovnom zápase o Slovensko ste optimista alebo pesimista?

Som vždy reálny optimista, kresťan je vždy optimista. Kresťan vie, že toto tu na Zemi je len nejaký prechod, skúška v ktorej musíme obstáť. Tam hore nás čaká niečo oveľa krajšie. A na to sa teším.

— Peter Števkov